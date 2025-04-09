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ФНС обсудила с силовиками борьбу с площадками по продаже "бумажного" НДС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Бумажный" НДС остается значимой угрозой налоговой безопасности, теперь вместо фирм-однодневок для незаконного получения вычета по этому налогу компании прибегают к помощи "площадок", заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на заседании коллегии ФНС.

На мероприятии с участием представителей силовых ведомств обсуждалась необходимость комплексного решения этой проблемы, сообщила ФНС.

Говоря о "площадках", которые в последние годы помогают компаниям в реализации схем "бумажного НДС", глава ФНС Даниил Егоров отметил, что "это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг". "Это и "бумажный НДС", и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов", - приводятся в сообщении налоговой службы по итогам коллегии слова ее руководителя.

Он напомнил, что в ноябре 2024 года Уголовный кодекс был дополнен статьей 173.3. "Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)". "Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая "техническая" компания, а часть "площадки". Эти знания позволяют нам совместно с коллегами из ФСБ и МВД выявлять организаторов "площадок" - конкретных физических лиц, профессионально оказывающих услуги по продаже "бумажного" НДС", - пояснил Егоров.

Участники коллегии также отметили необходимость совершенствования системы предупреждения налоговых правонарушений, что предполагает изменение форматов взаимодействия с налогоплательщиком, более активное использование различных форм профилактического воздействия, а также повышение эффективности контрольно-аналитической работы. Это должно сделать непривлекательным и опасным использование налоговых схем, отмечается в сообщении.

ФСБ ФНС МВД Даниил Егоров
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