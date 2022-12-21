Фиктивный документооборот для возмещения НДС повлечет до 7 лет лишения свободы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за продажу и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и деклараций для незаконного получения налоговых вычетов. В случае его принятия за подобные действия будет грозить до семи лет заключения.

Проект соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ (№263208-8) внесли в Госдуму депутаты-единороссы Владимир Павлов, Игорь Игошин, Лев Ковпак, Олег Колесников и Владимир Сипягин из ЛДПР. Схожую инициативу они предлагали в марте 2022 года, но проект был возвращен из-за отсутствия отзыва правительства. На этот раз депутаты получили необходимый отзыв правительства, он в целом положительный, есть рекомендации доработать проект ко второму чтению.

Парламентарии предлагают дополнить УК РФ новой статьей 173.3 "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций".

За эти действия предлагается штрафовать на 100-300 тыс. рублей или лишать свободы до четырех лет, если был причинен крупный ущерб, или злоумышленники извлекли доход в крупном размере (от 2,25 млн рублей). Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет будет грозить, если преступление совершено группой лиц, или виновные извлекли доход или причинили ущерб в особо крупном размере (от 9 млн рублей).

Уголовные дела по этой статье можно будет прекращать в случае возмещения ущерба, говорится в проекте. В нем оговаривается, что счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены с использованием подставных лиц либо с незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

Необходимость инициативы авторы объясняют борьбой с получившей, по их словам, широкое распространение схемой, связанной со сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Стоимость этой услуги на рынке, согласно пояснительной записке к проекту, составляет 2-3% суммы подтвержденных налоговых вычетов, а типичная схема описана так: злоумышленники приобретают уставные документы и ключи электронных цифровых подписей организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а затем в налоговые органы предоставляют недостоверную отчетность, подтверждающую налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков.

Благодаря этой схеме недобросовестные компании могут рассчитывать на возврат из бюджета так называемого "бумажного НДС", основанного на подтверждающих документах от контрагентов-"однодневок", хотя никакие услуги на самом деле в этой ситуации не оказывались и товары не поставлялись.

По данным Федеральной налоговой службы в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн руб., говорится в пояснительной записке.

Парламентарии указывают, что сейчас сложно наказать посредников, продающих фальсифицированные документы. В отношении посредников нельзя проводить оперативно-розыскные мероприятия до того момента, пока кто-то не воспользуется изготовленными ими подложными документами, отмечают инициаторы принятия законопроекта. "Даже в случае предъявления обвинения организаторам схемы как пособникам по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов - ИФ) они будут освобождены от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба по конкретному уголовному делу", - говорится в пояснительной записке.