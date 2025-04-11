Рэпер Лигалайз оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы привлек к административной ответственности рэп-исполнителя Андрея Меньшикова (признан в РФ иноагентом), более известного как Лигалайз.

"Постановлением суда Меньшиков Андрей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в суде.

Лигалайз признан виновным по ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах).

Лигалайз, который в настоящее время проживает за границей, был включен в список иноагентов в декабре прошлого года.

По данным Минюста, он распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ, негативно высказывался в отношении граждан России, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ.