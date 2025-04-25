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Иноагентом признан Вася Обломов

Иноагентом признан Вася Обломов
Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек, среди них музыкант Василий Гончаров (Вася Обломов).

Также иноагентами признаны журналисты Никита Смагин и Константин Сусолкин (Березин), экоактивист Владимир Сливяк, блогер Дмитрий Чернышев.

По данным Минюста, все они распространяли фейки о решениях и политике российских властей. Обломов, кроме этого выступал против СВО и участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".

Сливяку вменяется только участие в создании контента иноагентов. Также он распространял фейки, направленные на создание негативного образа российской армии и выступал против СВО, сообщает министерство.

Смагин "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", а кроме того, "взаимодействует с иностранными организациями".

Сусолкин, как и Сливяк, распространял фейки, направленные на создание негативного имиджа российских военных, выступал против СВО. Еще он участвовал в распространении контента иноагентов и "получал поддержку со стороны иностранного источника", сказано в пресс-релизе.

Чернышеву Минюст вменяет распространение фейков для создания негативного образа ВС России, выступления против СВО, участие в распространении контента иноагентов и контента нежелательных организаций.

Дмитрий Чернышев Василий Гончаров Никита Смагин Вася Обломов Минюст
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