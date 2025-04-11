В Хургаде скончалась девочка из РФ, пострадавшая при крушении батискафа Sindbad

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа Sindbad 27 марта в египетской Хургаде, скончалась, страховщик занимается вопросами репатриации тела ребенка на родину, сообщили "Интерфаксу" в страховой компании ВСК.

"Информацию о смерти ребенка подтверждаем. Страховой дом ВСК занимается репатриацией в РФ", - сказала руководитель направления по связям с общественностью Центр маркетинговых коммуникаций и PR компании Ирина Руина.

Таким образом, число жертв крушения выросло до семи человек. Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли шесть россиян, в том числе двое детей 3 и 12 лет.

Батискаф Sindbad затонул утром 27 марта в километре от побережья Хургады. На его борту находилось 45 российских туристов и пять членов экипажа - египтян. В момент посадки на борт судна, когда часть пассажиров уже находилась внутри, в салон начала заливаться вода.