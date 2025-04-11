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На развитие ВМФ России на десять лет выделено 8,4 трлн рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU -На развитие ВМФ в ближайшее десятилетие предусмотрено 8,4 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин на совещании о развитии флота.

"В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей, и эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений", - сказал он.

Президент отметил необходимость объективно оценивать возможности судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей.

"Особое внимание, как мы условились, должно быть уделено урегулированию вопросов ценообразования в кораблестроении и развития производства российских комплектующих", - добавил Путин.

Принципиальной темой для развития флота глава государства назвал разработку и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство подводных и надводных беспилотников.

"При этом все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный комплекс, связанный с нашей спутниковой группировкой", - добавил он.

"Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация, широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика военно-морского флота", - сказал президент.

Он напомнил, что с 2020 по 2024 год в состав ВМФ было введено четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М".

"Важно системно и последовательно развивать все составляющие (ВМФ), имею в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения", - подчеркнул Путин.

ВМФ Владимир Путин Борей-А Ясень-М
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