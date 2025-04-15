Несколько домов в курском Рыльске загорелись при атаке украинских беспилотников

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских беспилотников в городе Рыльске.

"Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчёты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.