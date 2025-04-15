Поиск

Несколько домов в курском Рыльске загорелись при атаке украинских беспилотников

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских беспилотников в городе Рыльске.

"Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах. Пожарные расчёты работают на месте, возгорание уже локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Александр Хинштейн ВСУ Рыльск Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ навести порядок в строительной отрасли

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ навести порядок в строительной отрасли

Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками

Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Вынесен приговор по делу о поджоге вертолета в столичном аэропорту Остафьево

Вынесен приговор по делу о поджоге вертолета в столичном аэропорту Остафьево

Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });