ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинском обстреле Рыльского района, в результате чего повреждены девять домов.

"В результате обстрела ВСУ в Рыльском районе деревни Слободка пострадали 9 частных жилых домов, там выбиты стекла и повреждена кровля, коммунальная инфраструктура не пострадала", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Место произошедшего посетил глава Рыльского района Андрей Белоусов. Пострадавших среди населения нет, добавил Хинштейн.