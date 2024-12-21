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Семьи погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Рыльск получат выплаты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Компенсации получат семьи погибших, а также пострадавшие при ракетной атаке ВСУ по Рыльску Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших - получат выплату в размере 1,5 млн рублей. Будут выплачены и компенсации раненым и пострадавшим: от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм", - написал он в своем телеграм-канале субботу.

Накануне днем ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. В результате погибли пять человек, еще 12 получили ранения.

Рыльск Курская область Александр Хинштейн
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