Подача электроэнергии превентивно прервана в 76 населенных пунктах Приангарья

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Превентивное отключение электроснабжения из-за сильного ветра проводили за минувшие сутки в 594 населенных пунктах Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в среду.

"За сутки превентивно энергетики отключали электроснабжение в 594 населенных пунктах в 19 районах области. По состоянию на 11:00 16 апреля превентивно отключено электроснабжение в 76 населенных пунктах в четырех муниципальных образованиях. Это города Нижнеудинск, Тулун, Тайшетский район и Чунский муниципальный округ", - написал Кобзев.

Глава региона уточнил, что накануне местами по региону отмечалось усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 25 м/с.

"Чрезвычайных ситуаций не произошло", - проинформировал Кобзев.

По его данным, за сутки потушены 26 пожаров, из них семь ландшафтных. Погибших и травмированных нет.

Пожар в деревне Егоровщина Иркутского округа, тушение которого осложнялось порывами сильного ветра, ликвидировали на площади 186 кв. м. Сгорели два жилых дома и надворные постройки.

"На контроле лесопожарная обстановка. Пожароопасный сезон открыт в 23 лесничествах. На утро действующих лесных пожаров нет", - отметил губернатор.

16 апреля местами по области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах - северо-западный ветер 20-25 м/с, дождь, мокрый снег.

По средней части озера Байкал прогнозируются порывы северо-западного ветра 30-35 м/с. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.