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Что случилось этой ночью: среда, 16 апреля

DOGE добился нового сокращения американских иностранных программ, сохранение рисков торговой войны Китая и США, угрозы пожаров в в Приангарье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн. Об этом сообщает DOGE в соцсети.

- Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем. Напряжение возросло после соответствующего заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

- Подача электроэнергии превентивно прервана в 76 населенных пунктах Приангарья. Отключение электричества произведено из-за сильного ветра и опасности пожара.

- Над Воронежской областью сбито 10 беспилотников ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

- В брянском селе после атаки беспилотников ВСУ сгорело 20 домов. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

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