Пять рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту из-за ограничений

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода в среду в связи с введенными ограничениями, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 8:30 (по Москве) задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление", - говорится в сообщении.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпании.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что введены временные ограничения в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород ("Стригино"), Ярославль ("Туношна"), написал он.