Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сняты временные ограничения, введенные в среду в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропортах Нижний Новгород ("Стригино") и Ярославль ("Туношна") в 10:37 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта сообщалось, что в связи с ограничениями задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление.