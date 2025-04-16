В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода введены временные ограничения

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов введены временные ограничения в аэрогаванях Ярославля и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал представитель Росавиации в своем телеграм-канале.