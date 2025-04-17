Сильная магнитная буря завершилась на Земле утром в четверг

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сильная магнитная буря уровня G3 по 5-балльной шкале завершилась на Земле в четверг утром, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Согласно графику, представленному на сайте, пик магнитной бури пришелся на ночь и почти увеличился до показателя очень сильной бури уровня G4. К 6:00 по московскому времени магнитная буря завершилась.

"На данный момент параметры солнечного ветра в окрестностях Земли остаются повышенными, поэтому сохраняются риски повторных усилений бури, хотя и меньшей мощности. В то же время есть явные признаки стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

16 апреля на Земле была зафиксирована умеренная магнитная буря уровня G2, однако к вечеру она усилилась до уровня G3.



