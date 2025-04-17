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В Курске ликвидировано открытое горение в цехе переработки резины

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе переработки резины в Курске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на предприятии в городе Курске", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций, выясняются причины возникновения пожара.

Кроме того, на месте инцидента работают специалисты лаборатории регионального управления Роспотребнадзора - определяют концентрацию вредных веществ в воздухе.

Цех по переработке резины на Агрегатной улице в Курске загорелся накануне вечером, площадь пожара составила около 17 тыс. кв. м, никто не пострадал.

Курск предприятие пожар
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