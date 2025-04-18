Два бойца самообороны Волоконовского района погибли ночью в результате атаки дрона

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью из-за атаки украинского беспилотника погибли два бойца самообороны Волоконовского района.

"Сегодня в 2 часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 апреля силы ПВО нейтрализовали 56 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем.