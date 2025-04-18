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Житель Белгородского района ранен в результате удара дрона по автомобилю

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ударил по ехавшему автомобилю, произошел взрыв, в результате был ранен мужчина, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой, ожогами лица и кисти. Сейчас он находится в Октябрьской районной больнице, затем его переведут в областную клиническую больницу.

Атакованная машина загорелась, ее потушили пожарные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Октябрьский Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский район
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