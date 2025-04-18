В ЛНР гражданина Австралии будут судить за участие в боевых действиях

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение и направила в Верховный суд ЛНР уголовное дело гражданина Австралии Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, сообщает Генпрокуратура России.

Дженкинс обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте).

По версии следствия, в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

"Находясь в рекрутинговом центре Тернополя, он заключил контракт с министерством обороны Украины, после чего получил военную форму, экипировку, оружие и боеприпасы к нему и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района Донецкой Народной Республики", - сказано в пресс-релизе.

С марта по декабрь 2024 года Дженкинс "принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч рублей".

"22 декабря 2024 года его преступная деятельность пресечена", - отметили в ведомстве.