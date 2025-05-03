Трое жителей Кременной получили ранения в результате атаки дрона ВСУ
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей города Кременная ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинской армии, сообщили в правительстве Луганской народной республики со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.
"Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника в Кременной", - говорится в сообщении Пащенко, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.
По данным главы Минздрава ЛНР, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, передвигавшийся по одной из городских дорог.
Как сообщила Пащенко, "все трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в местную больницу".