Трое жителей Кременной получили ранения в результате атаки дрона ВСУ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей города Кременная ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинской армии, сообщили в правительстве Луганской народной республики со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

"Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА противника в Кременной", - говорится в сообщении Пащенко, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

По данным главы Минздрава ЛНР, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, передвигавшийся по одной из городских дорог.

Как сообщила Пащенко, "все трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в местную больницу".