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Глава МАГАТЭ сообщил, что переговоры США и Ирана по атому вышли на решающую стадию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана находятся на "решающей стадии", заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Мы знаем, что находимся на значимой, я бы сказал, решающей, стадии этих важных переговоров, поэтому я хочу сосредоточиться на позитивных аспектах", - приводит агентство Associated Press (AP) слова Гросси на встрече в Тегеране.

Глава МАГАТЭ отметил, что успешное заключение соглашения "не гарантировано", однако "есть вероятность хорошего исхода", ради которого, по его словам, стоит приложить усилия.

Гросси прибыл в Тегеран в среду вечером и провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Согласно агентству "Тасним", они обсудили сотрудничество и техническое взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ. Аракчи проинформировал Гросси о ходе переговоров с США и подтвердил приверженность Тегерана сотрудничеству с агентством. В свою очередь глава МАГАТЭ приветствовал начало консультаций между Вашингтоном и Тегераном и выразил надежду, что они продолжатся, пока не будет достигнут желанный результат.

В четверг Гросси также встретился с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По информации AP, гендиректору МАГАТЭ показали новые разработки в области мирного атома. Эслами, в свою очередь, выразил надежду, что инспекторы международной организации "будут придерживаться беспристрастного и профессионального подхода".

Представители Тегерана и Вашингтона встретятся в субботу в Риме на новом раунде переговоров.

Ранее в апреле делегации Ирана и США провели в Маскате (Оман) первый раунд непрямых переговоров по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Иран МАГАТЭ Рафаэль Гросси США
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