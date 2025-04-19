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Иран и США завершили в Риме раунд переговоров по атому

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана в субботу завершили второй раунд консультаций по иранской ядерной программе, сообщает агентство Mehr.

Стороны пока не комментировали ход переговоров.

При этом иранские СМИ отмечают со ссылкой на собственные данные, что, судя по всему, контакты были конструктивными. Поэтому третий раунд консультаций, вероятно, состоится в ближайшие дни.

Второй раунд переговоров прошел в Риме при посредничестве Омана. Американскую делегацию возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

США Иран Рим
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