В "Роскосмосе" подтвердили смену руководства РКК "Энергия"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректором Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен замгендиректора предприятия Сергей Романов, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") утвердил генеральным директором предприятия Сергея Романова. С ним заключен срочный договор, действующий до даты назначения генерального директора в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Романов сменил на этом посту Игоря Озара, занимавшего должность директора корпорации с 2020 года.

"Романов работает в "Энергии" с 1980 года. Прошёл путь от инженера до первого заместителя генерального конструктора, главного конструктора пилотируемых космических комплексов в рамках программы Международной космической станции", - сообщили в "Роскосмосе".

Романов родился 17 июля 1957 года в городе Новая Ляля Свердловской области. Окончил с Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности "механическое оборудование летательных аппаратов". С января 2019 года Романов является первым заместителем гендиректора - первым замглавного конструктора РКК "Энергия".