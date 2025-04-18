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Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост
Игорь Озар
Фото: РКК "Энергия"/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост, на это место назначен его заместитель Сергей Романов.

"Учитывая поданное заявление, досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "РКК "Энергия" Озара Игоря Яковлевича 18.04.2025 и расторгнуть с ним трудовой договор от 17.06.2021 № б/н на основании статей 80 и 280 Трудового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров компании также принял решение избрать новым гендиректором ПАО "РКК "Энергия" Сергея Романова.

Озар возглавлял РКК "Энергия" с июля 2020 года.

Романов родился 17 июля 1957 года в городе Новая Ляля Свердловской области. Окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности "механическое оборудование летательных аппаратов". С января 2019 года Романов является первым заместителем гендиректора - первым замглавного конструктора РКК "Энергия".

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

РКК Энергия Игорь Озар Сергей Романов
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