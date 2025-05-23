Гендиректором РКК "Энергия" назначен Игорь Мальцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Генеральным директором ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" назначен Игорь Мальцев, ранее возглавлявший Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина (НПЦАП), сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Мальцев до 2022 года работал на Заводе экспериментального машиностроения РКК "Энергия" заместителем генерального директора по качеству, генеральным директором, управляющим директором. С 2022 года возглавлял Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина (НПЦАП).

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.