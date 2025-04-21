Пожар на острове в Астрахани потушен

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС полностью ликвидировали ландшафтный пожар на острове Городском в Астрахани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 22:31 (21:31 по Москве) на пожаре объявлена полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о ландшафтном пожаре по фронту 1,5 тыс. метров на острове в Астрахани поступила в 10:27 по Москве. В 20:34 по Москве пожар был локализован, в 21:05 - ликвидировано открытое горение.