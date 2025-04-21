В Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам от пожаров в 2025 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты в этом году предотвратили 24 угрозы от лесных пожаров населенным пунктам Забайкальского края. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"С начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы населенным пунктам и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам. Но благодаря своевременно принимаемым мерам перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено. И на данный момент угроза населенным пунктам отсутствует", - сказал он.

С начала 2025 года на территории Забайкальского края зарегистрированы 295 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 266 тыс. Это значительно больше, чем за такой же период прошлого года из-за высокой температуры воздуха, сухой ветреной погоды на большей части Забайкальского края.

21 апреля Куренков прибыл в Читу, чтобы на месте оценить обстановку в Забайкалье, сложившуюся в результате крупных природных пожаров. Согласно законодательству, функции по координации сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров, возлагаются на Рослесхоз (подведомственен Минприроды).

Силы МЧС задействуются, если пожары угрожают населенным пунктам, а также в случае обращения за помощью губернаторов, отвечающих за тушение пожаров, или Минприроды, в функции которого входит ликвидация возгораний в заповедниках и национальных парках.