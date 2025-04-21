Глава МЧС Куренков и министр природных ресурсов Козлов прибыли в Забайкальский край

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров", - отметили в ведомстве.

Главы обоих министерств совершат облет районов, наиболее пострадавших от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня. Затем они проведут координационное совещание.