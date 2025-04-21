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Около полусотни природных пожаров остаются активными в Забайкалье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Природные пожары охватили почти 170 тыс. гектаров в Забайкальском крае, из них более 67% приходится на Тунгокченский район, сообщает региональное правительство.

"Всего на территории Забайкалья действует 50 лесных пожаров на площади 168 тыс. гектаров. Основная их локализация - в центральной и южной части региона. На Тунгокоченский округ приходится 113 тыс. га, 22 тыс. га - на Читинский район, еще 16 тыс. га - на Карымский район. Горят также Чернышевский район (8 тыс. га) и Сретенский район (2 тыс. га)", - говорится в сообщении.

Об обстановке в регионе губернатор Александр Осипов доложил в понедельник в ходе совещания с руководителем Минприроды России Александром Козловым и главой МЧС России Александром Куренковым.

Тунгокоченский округ - один из двух наименее населенных округов, большая часть его территории представляет собой болотистые угодья и редкие леса. Осипов отметил, что из-за прошлогодней засухи огонь практически не встречает препятствий и свободно распространяется. Три лесных пожара действуют недалеко от трех населенных пунктов, но не угрожают им.

"В течение последних 25 дней у нас было несколько подходов огня к населенным пунктам, но заблаговременно, совместными объединенными силами, включая МЧС, лесопожарные формирования края, дополнительные силы, которые направила федерация, мы эти населенные пункты защищали и отстояли", - приводятся в сообщении слова Осипова.

С лесными пожарами ведут борьбу около 2 тыс. человек. Основные силы МЧС сосредоточены в Тунгокоченском округе, а также в Могоче, Сретенске и Чернышевске. Помимо этого, в Тунгокоченский округ направлены дополнительно 25 человек и шесть единиц техники.

Как сообщалось, глава МЧС России и министр природных ресурсов и экологии прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами. С начала 2025 года на территории Забайкальского края зарегистрированы 295 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 266 тыс. га, это значительно больше, чем за такой же период прошлого года из-за высокой температуры воздуха, сухой ветреной погоды на большей части Забайкальского края.

Забайкалье Александр Осипов МЧС Александр Куренков
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