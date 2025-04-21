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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска, сообщает сайт Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского Франциска", - говорится в телеграмме президента Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.

"Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в течение всех лет своего понтификата папа римский Франциск "активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом".

"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", - заявил Путин.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск скончался 21 апреля в резиденции Domus Santa Martha в Ватикане. Ему было 88 лет.

Владимир Путин папа римский Франциск
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