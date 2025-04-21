Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Обобщение

Он открыл новую главу в отношениях с православным миром, отметили в РПЦ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск умер в понедельник в возрасте 88 лет, сообщает Vatican news.

"Папа римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты", - передаёт портал.

Камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл подтвердил факт смерти понтифика. "Дорогие братья и сёстры, с глубокой скорбью я вынужден сообщить о смерти нашего Святого Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима, Франциск, вернулся в дом Отца", - написал Фаррелл в соцсети X.

В январе 2025 года Франциск заболел бронхитом, в середине феврале ему пришлось лечь в больницу, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Из больницы папа римский вышел только в марте.

20 апреля папа появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание граду и миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он принял вице-президента США Джея Ди Вэнса.

До рукоположения

Папа Франциск, которого до избрания звали Хорхе Марио Бергольо, родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Его отец Марио Джузеппе Бергольо был иммигрантом из Италии, а мать Реджина Мария Сивори происходила из аргентинской семьи с итальянскими корнями.

В молодости будущий папа работал "вышибалой" в баре и уборщиком. Позднее он получил диплом химика-технолога и начал работать по профессии. В возрасте 21 года он перенёс опасную для жизни пневмонию. После этого в 1958 году Бергольо вступил в Общество Иисуса. В 1960 году будущий понтифик стал иезуитом и дал три монашеских обета. В этом же году получил степень лиценциата по философии. С 1964 по 1965 год преподавал литературу и психологию в Санта-Фе, в 1966 - в Буэнос-Айресе.

Служение церкви

Бергольо был рукоположен в священники в 1969 году архиепископом Рамоном Хосе Кастельяно и стал профессором богословия в семинарии св. Иосифа в округе Сан-Мигель в Буэнос-Айрес. В 1973 году дал четвёртый монашеский обет. В 1973-1979 годах Бергольо занимал должность так называемого "провинциала" Аргентины (то есть главы провинции), в 1980-1986 годах был деканом философско-богословского факультета семинарии в округе Сан-Мигель и настоятелем прихода святого Иосифа Обручника в епархии Сан-Мигель. Первые три месяца 1980 года провёл в Ирландии с целью выучить английский язык. В 1986 году отправился в Германию для завершения работы над докторской диссертацией.

В 1992 году был назначен викарным епископом Буэнос-Айреса, а в 1998 года стал новым архиепископом Буэнос-Айреса, заменив скончавшегося кардинала Антонио Кваррасино. Занимал эту позицию до 2013 года. Благодаря его инициативе по увеличению присутствия церкви наиболее бедных районах города его прозвали "Епископом из трущоб".

В 2001 году папа римский Иоанн Павел II возвёл Бергольо в кардиналы. Он получил титул церкви Сан-Роберто-Беллармино и был назначен на несколько постов в Римской курии.

После смерти папы Иоанна Павла II в 2005 году Бергольо рассматривался как один из его возможных преемников, однако папский конклав тогда избрал новым понтификом кардинала Йозефа Ратцингера, который стал папой Бенедиктом XVI. При этом со ссылкой на дневник некоего кардинала-участника конклава сообщалось, что именно Бергольо был главным соперником Ратцингера.

После отречения Бенедикта XVI в 2013 году кардинал Бергольо был избран новым папой римским. Это событие произошло 13 марта этого же года: на тот момент новому понтифику было 76 лет. Он взял имя Франциск в честь католического святого Франциска Ассизского.

Франциск стал первым папой из Южной Америки и Южного полушария, первым за 1200 лет папой не из Европы, первым папой-иезуитом и первым папой-монахом с XIX века. Интронизация Франциска была проведена 19 марта 2013 года.

Девизом для своего герба избрал строчку стихов главы 9 Евангелия от Матфея и из 21 Проповеди Беды Достопочтенного Miserando atque eligendo ("милосердной любовью" или "помилован и потому избран").

Понтификат

Под его руководством в рамках обещаний по борьбе с коррупцией в 2013 году банк Ватикана "Институт религиозных дел" впервые опубликовал годовой отчет, в 2014 году руководство банка было заменено. В 2015 году папа провёл реформу, которая упрощала процедуру развода для католиков.

В 2016 году провёл в Гаване встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Эта была первая встреча такого уровня за всю историю Русской православной (РПЦ) и Католической церквей.

Франциск был болельщиком аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо де Альмагро". Известно, что он также был любителем фильмов с участием аргентинской актрисы Титы Мерельо. Свободно говорил на испанском, итальянском и немецком языках, а также знал латынь, французский, португальский и английский.

Считается, что Франциск отличался своей скромностью. Уже будучи кардиналом и архиепископом вёл простой образ жизни, жил в небольшой квартире, пользовался общественным транспортом и самостоятельно готовил себе еду. Во время папства жил не в Апостольском дворце - официальной резиденции папы - а в гостевой резиденции Domus Santa Martha.

Соболезнования

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска, сообщает сайт Кремля. "Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского Франциска", - говорится в телеграмме президента Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.

"Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в течение всех лет своего понтификата Папа Римский Франциск "активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом".

"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", - заявил Путин.

В свою очередь, РПЦ отметили развитие двусторонних отношений с Ватиканом в годы понтификата папы Франциска, выразив соболезнование в связи с кончиной понтифика. "Когда выражают соболезнования по поводу кончины человека, принято выделять положительные моменты, связанные с усопшим", - сказал "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, диалог Римско-католической и Русской православной церквей как крупнейших общин христианского мира особенно активно развивался при папе Франциске, "личность которого имела определяющее значение для развития в том числе и двусторонних связей".

"Новая страница в двустороннем взаимодействии была открыта исторической встречей Святейшего патриарха Кирилла с папой Франциском на Кубе. Достигнутые там договорённости заложили фундамент не только взаимоотношений между Русской православной церковью и Ватиканом, но и в известной степени сформировали парадигму того совместного ответа, который могут давать христиане всего мира на стоящие перед ними общие вызовы", - отметил представитель РПЦ.

К основным аспектам межцерковного сотрудничества он отнёс прежде всего взаимодействие в гуманитарной сфере, в области миротворчества и по многим другим направлениям.

Между тем лидеры стран мира также выражают соболезнования в связи со смертью Франциска.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс, который встретился с понтификом в Ватикане накануне, выразил "соболезнования миллионам христиан по всему миру". "Я был рад увидеться с ним вчера, хотя было ясно, что он сильно болен. Я всегда буду помнить его за проповедь, которую он произнес в первые дни COVID. Это было действительно красиво", - написал Вэнс в соцсети Х.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил "искренние соболезнования католикам всего мира", сообщает телеканал BFM TV. Макрон отметил, что понтифик "боролся за справедливость на протяжении всей своей жизни".

Соболезнования выразил и президент Израиля Ицхак Герцог, который отметил, что папа римский Франциск уделял большое значение укреплению связей с еврейским миром. "Он действительно придавал большую важность укреплению связей с еврейским миром, продвижению межконфессионального диалога как пути к большему пониманию и взаимоуважению", - заявил Герцог. - Я искренне надеюсь, что его молитвы о мире на Ближнем Востоке и о безопасном возвращении заложников вскоре будут услышаны".

"Пусть память о нем продолжает вдохновлять на добрые дела, единство и надежду", - отметил президент Израиля.

Соболезнования выразил и кандидат на должность канцлера Германии, лидер победившего на парламентских выборах альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридрих Мерц. "Папу Франциска будут помнить за его неустанную заботу о самых слабых, за стремление к справедливости и примирению", - написал Мерц в соцсети X.

Со своей стороны, испанский премьер Педро Санчес подчеркнул приверженность понтифика "миру, социальной справедливости и наиболее уязвимым группам населения", передает BFM TV.