Умер папа римский Франциск

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Умер папа римский Франциск, сообщила пресс-служба Святого престола.

Он скончался в 7:35 (8:35 по Москве) в Светлый понедельник 21 апреля в резиденции Domus Santa Martha в Ватикане. Ему было 88 лет.

О том, что "епископ Римский Франциск вернулся в дом Отца", официально объявил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Святого престола.

"Вся его жизнь была посвящена служению Богу и церкви. Он учил нас жить в соответствии с евангельскими ценностями с верностью, мужеством и любовью ко всему, особенно к самым бедным и обездоленным", - заявил кардинал.

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в семье итальянского эмигранта в Буэнос-Айресе. По первому образованию он химик-технолог, затем получил богословское образование. В 1958 году он вступил в орден иезуитов. В 1969 году он был рукоположен в священники.

Папой римским он был избран 13 марта 2013 года после добровольной отставки Бенедикта XVI. Франциск стал первым папой-иезуитом и первым в истории папой из Нового Света.

Девизом для своего герба избрал строчку стихов главы 9 Евангелия от Матфея и из 21 Проповеди Беды Достопочтенного "Miserando atque eligendo" ("милосердной любовью" или "помилован и потому избран").

Под его руководством в рамках обещаний по борьбе с коррупцией в 2013 году банк Ватикана "Институт религиозных дел" впервые опубликовал годовой отчет, в 2014 году руководство банка было заменено. В 2015 году папа провел реформу, которая упрощала процедуру развода для католиков.

В 2016 году Франциск провел в Гаване встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Эта была первая встреча такого уровня за всю историю Русской православной и Католической церквей.

Франциск был болельщиком аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо де Альмагро" и любил фильмф с участием аргентинской актрисы Титы Мерельо. Свободно говорил на испанском, итальянском и немецком языках, а также знал латынь, французский, португальский и английский.

Уже будучи кардиналом и архиепископом, Франциск вел простой образ жизни, жил в небольшой квартире, пользовался общественным транспортом и самостоятельно готовил себе еду. Во время папства жил не в Апостольском дворце - официальной резиденции папы - а в гостевой резиденции Domus Santa Martha.

У понтифика были проблемы со здоровьем. Еще в Аргентине ему удалили часть однго легкого. Из-за болезни колена он стал передвигаться в инвалидном кресле. В 2021 году он был впервые после избрания госпитализирован для плановой операции в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. В 2022 году он сказал, что не исключает, что по состоянию здоровья вовсе отойдет от дел.

В январе 2025 года он заболел бронхитом, в середине феврале ему пришлось лечь в больницу, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Из больницы он вышел только в марте.

20 апреля папа появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание граду и миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он принял вице-президента США Джея Ди Вэнса.