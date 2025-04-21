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Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Умер папа римский Франциск, сообщила пресс-служба Святого престола.

Он скончался в 7:35 (8:35 по Москве) в Светлый понедельник 21 апреля в резиденции Domus Santa Martha в Ватикане. Ему было 88 лет.

О том, что "епископ Римский Франциск вернулся в дом Отца", официально объявил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Святого престола.

"Вся его жизнь была посвящена служению Богу и церкви. Он учил нас жить в соответствии с евангельскими ценностями с верностью, мужеством и любовью ко всему, особенно к самым бедным и обездоленным", - заявил кардинал.

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в семье итальянского эмигранта в Буэнос-Айресе. По первому образованию он химик-технолог, затем получил богословское образование. В 1958 году он вступил в орден иезуитов. В 1969 году он был рукоположен в священники.

Папой римским он был избран 13 марта 2013 года после добровольной отставки Бенедикта XVI. Франциск стал первым папой-иезуитом и первым в истории папой из Нового Света.

Девизом для своего герба избрал строчку стихов главы 9 Евангелия от Матфея и из 21 Проповеди Беды Достопочтенного "Miserando atque eligendo" ("милосердной любовью" или "помилован и потому избран").

Под его руководством в рамках обещаний по борьбе с коррупцией в 2013 году банк Ватикана "Институт религиозных дел" впервые опубликовал годовой отчет, в 2014 году руководство банка было заменено. В 2015 году папа провел реформу, которая упрощала процедуру развода для католиков.

В 2016 году Франциск провел в Гаване встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Эта была первая встреча такого уровня за всю историю Русской православной и Католической церквей.

Франциск был болельщиком аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо де Альмагро" и любил фильмф с участием аргентинской актрисы Титы Мерельо. Свободно говорил на испанском, итальянском и немецком языках, а также знал латынь, французский, португальский и английский.

Уже будучи кардиналом и архиепископом, Франциск вел простой образ жизни, жил в небольшой квартире, пользовался общественным транспортом и самостоятельно готовил себе еду. Во время папства жил не в Апостольском дворце - официальной резиденции папы - а в гостевой резиденции Domus Santa Martha.

У понтифика были проблемы со здоровьем. Еще в Аргентине ему удалили часть однго легкого. Из-за болезни колена он стал передвигаться в инвалидном кресле. В 2021 году он был впервые после избрания госпитализирован для плановой операции в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. В 2022 году он сказал, что не исключает, что по состоянию здоровья вовсе отойдет от дел.

В январе 2025 года он заболел бронхитом, в середине феврале ему пришлось лечь в больницу, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Из больницы он вышел только в марте.

20 апреля папа появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание граду и миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он принял вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Папа римский Франциск I

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Франциск появился на балконе Святого Петра и сначала прочел "Отче наш" и "Аве Мария", после чего воздал молитву своему предшественнику Бенедикту XVI. Затем он обратился к пастве с традиционным воззванием "Urbi et orbi" ("Граду и миру"), в котором призвал верующих "следовать путем любви и братства".Кардиналы-выборщики на конклаве в Ватикане уже на второй день выбрали нового папу римского. Для этого им понадобилось пять раундов голосования. Таким образом, эти выборы стали одними из самых быстрых за всю историю папства.Франциск появился на балконе Святого Петра и сначала прочел "Отче наш" и "Аве Мария", после чего воздал молитву своему предшественнику Бенедикту XVI. Затем он обратился к пастве с традиционным воззванием "Urbi et orbi" ("Граду и миру"), в котором призвал верующих "следовать путем любви и братства".Папа Франциск стал первым папой римским из южноамериканской страны. Ломбарди назвал такой выбор неожиданным. "Это стало для меня шоком", - цитирует его La Stampa. Но этот выбор демонстрирует "мужество кардиналов" и является "хорошим ответом" для тех, кто до недавнего времени рассматривал историю Церкви и конклава в терминах "борьбы за власть", заявил Ломбарди.Кардиналы-выборщики на конклаве в Ватикане уже на второй день выбрали нового папу римского. Для этого им понадобилось пять раундов голосования. Таким образом, эти выборы стали одними из самых быстрых за всю историю папства.Бергольо принадлежит к консервативному крылу Церкви, он довольно прямолинеен и "называет вещи своими именами", отмечают эксперты. В 2010 г. он выступал непримиримым оппонентом решения правительства Аргентины о легализации гомосексуальных браков, призывая президента страны Кристину Фернандес де Киршнер не лишать детей права воспитываться папой и мамой.Бергольо принадлежит к консервативному крылу Церкви, он довольно прямолинеен и "называет вещи своими именами", отмечают эксперты. В 2010 г. он выступал непримиримым оппонентом решения правительства Аргентины о легализации гомосексуальных браков, призывая президента страны Кристину Фернандес де Киршнер не лишать детей права воспитываться папой и мамой.Кардиналы-выборщики на конклаве в Ватикане уже на второй день выбрали нового папу римского. Для этого им понадобилось пять раундов голосования. Таким образом, эти выборы стали одними из самых быстрых за всю историю папства.Кардиналы-выборщики на конклаве в Ватикане уже на второй день выбрали нового папу римского. Для этого им понадобилось пять раундов голосования. Таким образом, эти выборы стали одними из самых быстрых за всю историю папства.
Франциск появился на балконе Святого Петра и сначала прочел "Отче наш" и "Аве Мария", после чего воздал молитву своему предшественнику Бенедикту XVI. Затем он обратился к пастве с традиционным воззванием "Urbi et orbi" ("Граду и миру"), в котором призвал верующих "следовать путем любви и братства".
Хроника 05 января 2019 года – 21 апреля 2025 годаУмершие знаменитости
Ватикан Франциск папа римский Франциск Буэнос-Айрес Аргентина Бенедикт XVI Хорхе Марио Бергольо
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