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Таможенная подкомиссия поддержала продление до конца года тарифной льготы на ввоз сливочного масла

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала продление на период с 16 июня по 31 декабря 2025 года действующей тарифной льготы на ввоз в РФ 25 тыс. тонн сливочного масла, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Александра Новака.

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Там напомнили, что льгота распространяется на масло, ввозимое для использования в производстве пищевой продукции, целевое назначение ввоза будет подтверждать Минсельхоз.

"Решение направлено на насыщение внутреннего рынка и сдерживание роста цен на данную продукцию, при этом ее дополнительные объемы не окажут негативного эффекта на отечественных производителей", - отметили в секретариате замглавы правительства.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлину на ввоз 25 тыс. тонн сливочного масла в РФ. Решение действует с 23 декабря 2024 года до середины июня 2025 года.

Александр Новак
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