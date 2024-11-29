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ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тыс. т сливочного масла

Эта тарифная льгота будет действовать до 15 июня 2025 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в пятницу одобрил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла для России и Армении.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн (изначально Россия запрашивала 30 тыс. тонн), для Армении - не более 2 тыс. тонн.

Мера будет действовать с даты вступления документа в силу (через 10 дней после опубликования) по 15 июня 2025 года.

"Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле", - цитируются в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Импортные поставки могут осуществляться, в частности, из Ирана и Индии, отметил он.

По мнению министра ЕЭК, решение позволит обеспечить баланс спроса и предложения в краткосрочный период без ущерба для производства других продуктов из молока с учетом ограниченности ресурсной базы.

Как сообщалось, в начале ноября РФ обратилась в ЕЭК с предложением предоставить сроком на шесть месяцев тарифную льготу на ввоз в страну сливочного масла (код ТН ВЭД 0405 10) в объеме до 30 тыс. тонн.

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%, но не менее 0,22 евро за кг.

По данным Росстата на 25 ноября, с начала 2024 года цены на сливочное масло в РФ выросли на 31,6%.

ЕЭК Армения
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