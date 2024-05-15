РФ в 2023 г. увеличила экспорт крабов почти на 19% за счет "разворота на Восток"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала 85,6 тыс. тонн крабов, что на 18,7% больше, чем в 2022 году, когда было отмечено снижение поставок за рубеж на фоне санкций, сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

По сравнению с досанкционным 2021 годом рост составил 14,1% (с учетом переходящих остатков продукции прошлого периода).

Как отмечается в пресс-релизе, рост произошел за счет "разворота на Восток" в условиях санкционных ограничений.

По данным таможенной статистики стран АТР, на которые ссылается ассоциация, поставки крабов из России с 2021 по 2023 год выросли в 2,1 раза. В 2023 году на долю стран АТР пришлось 98% всего экспорта крабов из РФ, в то время как в 2021 году этот показатель был на уровне 54%.

Лидером остается Китай с объемом импорта 40,9 тыс. тонн российской крабовой продукции - около половины общего объема экспорта крабов из России. За два года поставки российских крабов в Китай выросли в 2,5 раза. По данным китайской статистики, доля РФ в импорте живых крабов с 2021 года не опускается ниже 65%.

В то же время рынок США испытывает трудности после закрытия для российской продукции, сообщает ассоциация на основе анализа статистических данных США. Импорт готовой продукции из краба в страну в 2023 году сократился в натуральном выражении на 17% по сравнению с 2021 годом, живых крабов - более чем в три раза. Основным поставщиком осталась Канада.