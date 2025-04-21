В 2025 году могут ввести дополнительные даты для ЕГЭ по русскому и математике

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В 2025 году могут быть введены дополнительные даты Единого государственного экзамена по русскому языку и базовой и профильной математике, сообщает телеграм-канал Рособрнадзора.

"Рособрнадзор и Министерство просвещения предложили ввести дополнительные даты ЕГЭ: математика (базовая и профильная) - 26 мая 2025 года; русский язык - 29 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Это изменение прописано в проекте совместного приказа ведомств, опубликованного на федеральном портале нормативных актов.

Ранее основной срок сдачи ЕГЭ по математике был назначен на 27 мая, а по русскому языку - на 30 мая.

Резервные дни для сдачи экзаменов предусмотрены с 16 по 23 июня, а пересдача назначена на 3 и 4 июля.

Досрочный период ЕГЭ проходил с 21 марта по 21 апреля в 66 регионах России. Основной запланирован с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября.