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Рособрнадзор проработает до 2030 года вопрос о проведении ОГЭ в компьютерной форме

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о планах проработать до 2030 года вопросы о проведении Основного госэкзамена (ОГЭ) в компьютерной форме и апробировании перспективных моделей контрольных измерительных материалов по обществознанию и географии для разных групп специальностей вузов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Музаев заявил об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Также, по его словам, нужно проработать вопросы модернизации ЕГЭ по математике, апробировать перспективные модели контрольных измерительных материалов по обществознанию и географии, ориентированные на разные группы специальностей вузов, отмечается в сообщении.

"Мы начали работу над тем, как внедрить экспериментальную часть в ЕГЭ по естественно-научным предметам", - сказал Музаев.

По его словам, реализация данного нововведения возможна только тогда, когда все экзаменационные пункты оснастят необходимым оборудованием и будут обеспечены равные условия для всех выпускников.

Музаев отметил, что в краткосрочной перспективе до 2026 года будут проработаны такие вопросы, как внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ, модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам.

"Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году", - сообщил руководитель Рособрнадзора, добавив, что в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене.

Еще одно перспективное направление работы ведомства - формирование портфолио личных достижений выпускника в разных видах деятельности, которое может учитываться при приеме в вузы наряду с результатами ЕГЭ, отмечается в сообщении.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила провести на площадке СовФеда пробный ЕГЭ, чтобы лучше познакомить сенаторов с экзаменационной процедурой. Музаев это поддержал.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор Лилия Гумерова ОГЭ Совет Федерации
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