В центре им. Хруничева сменился гендиректор

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Денис Денискин назначен новым генеральным директором Центра имени Хруничева, сообщил "Роскосмос" в понедельник.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина", - говорится в сообщении.

Центр имени Хруничева – разработчик и производитель ракет-носителей семейства "Ангара".

Денискин родился в 1984 году, окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. До работы в Центре им. Хруничева занимал должность директора филиала ФГУП "ЦЭНКИ" – "НИИ прикладной механики им. В.И. Кузнецова".

На прошлой неделе стало известно о смене руководителя другого ключевого предприятия отрасли – ракетно-космической корпорации "Энергия".

Гендиректором РКК "Энергия" назначен замгендиректора предприятия Сергей Романов, сообщил "Роскосмос" 18 апреля. Романов сменил на этом посту Игоря Озара, занимавшего должность директора корпорации с 2020 года.

ПАО "РКК "Энергия" - головная организация по пилотируемым космическим системам, производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс".