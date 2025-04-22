Талибы сообщили о приглашении министра энергетики Афганистана на Казанский экономический форум

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов пригласил министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Абдул Латифа Мансура принять участие в Казанском экономическом форуме, сообщает пресс-центр Минэнергетики Афганистана.

Отмечается, что министр принял приглашение.

Он также поблагодарил Россию за исключение движения "Талибан" из списка террористических организаций. "Этот шаг будет способствовать развитию и укреплению экономических и торговых отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Мансур пригласил российские государственные и частные компании инвестировать в афганские водно-энергетические проекты, особенно в проект переброски воды из Панджшера в Кабул, строительство плотин в провинциях Тахар, Баглан, Герат и Газни, а также в производство электроэнергии из угля, ветра, солнца и газа.

Казанский экономический форум состоится в столице Татарстана в мае этого года.