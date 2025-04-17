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Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России. Обобщение

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России по заявлению генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет деятельности контролирующего Афганистан движения "Талибан" в РФ.

"Приостановить запрет деятельности движения "Талибан", включённого в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - огласил решение судья Олег Нефёдов.

Таким образом, как ожидается, "Талибан", после вступления решения в законную силу, будет исключён из списка террористических организаций.

"Решение о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в России подлежит немедленному исполнению", - заявил судья.

Ранее с соответствующим заявлением в ВС РФ обратился Краснов.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, "правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесённые в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и федеральный закон "О противодействии терроризму".

"Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России. С учётом данных компетентных органов указанные обстоятельства нашли своё подтверждение в судебном заседании, суд пришёл к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска", - заявили в ведомстве.

Как позднее заявил вице-премьер Алексей Оверчук, решение ВС о приостановке запрета деятельности в России "Талибана" открывает возможность для развития торгово-экономических связей, продвижения российского экспорта, а также реализации транспортно-логистического потенциала Афганистана.

Кроме того, Оверчук отметил, что "в предварительном плане правительство прорабатывает ряд проектных предложений, нацеленных на развитие экономики Афганистана и укрепление связей между нашими странами".

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что "снятие террористического статуса с Движения талибов, которое после краха прозападного режима А. Гани в 2021 году сформировало афганское правительство, открывает дорогу к налаживанию полноценного партнёрства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом, и признательна властям страны за борьбу против афганского крыла ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) - "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ).

31 марта председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что возможное приостановление запрета деятельности "Талибана" в РФ отражает реальную ситуацию, при которой движение является правящим в Афганистане. "Только позитивно, поскольку "Талибан" сейчас руководит в Афганистане. Надо исходить из реалий", - сказал Слуцкий "Интерфаксу". Он ответил на вопрос, как приостановление запрета деятельности "Талибана" в России скажется на международных отношениях.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения "Талибана" из списка запрещенных в России террористических организаций.

Алексей Оверчук Верховный суд РФ Афганистан Владимир Путин Талибан
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