Представители Афганистана и России обсудили расширение экономических связей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки обсудил со спецпредставителем президента России Замиром Кабуловым сотрудничество между странами.

"На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений между Афганистаном и Россией, расширения экономических и торговых связей, а также некоторые региональные вопросы", - сообщил в соцсетях пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Другие подробности встречи не приводятся.

17 апреля Верховный суд России по заявлению генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет деятельности контролирующего Афганистан движения "Талибан" в России.

Как позднее заявил вице-премьер Алексей Оверчук, решение ВС о приостановке запрета деятельности в России "Талибана" открывает возможность для развития торгово-экономических связей, продвижения российского экспорта, а также реализации транспортно-логистического потенциала Афганистана. Кроме того, Оверчук отметил, что "в предварительном плане правительство прорабатывает ряд проектных предложений, нацеленных на развитие экономики Афганистана и укрепление связей между нашими странами".