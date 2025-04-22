Жительница брянского села пострадала при атаке дронов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на населенные пункты региона.

"В результате атаки дронами-камикадзе в селе Брахлов, к сожалению, осколочные ранения получила жительница села. Она оперативно доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

При повторной атаке дронами-камикадзе в селе Брахлов сгорели три дома, повреждена кровля еще одного дома и гараж.

Кроме того, ВСУ атаковали село Хоромное.

"В результате атак дронами-камикадзе сгорело пять домов. Пострадавших нет", - добавил Богомаз.