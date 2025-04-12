В Брянской области погиб мужчина, подняв с земли пакет со взрывчаткой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Житель Брянской области погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, найденном на обочине, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Его жена, находившая рядом, получила легкую контузию. Женщина доставлена в больницу, сообщил Богомаз.