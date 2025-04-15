В брянском селе после атаки беспилотников ВСУ сгорело 20 домов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В селе Хоромное Брянской области сгорело 20 домов в результате атаки украинских дронов-камикадзе, всего за день совершено 53 атаки на населенные пункты региона, сообщил губернатор Александр Богомаз во вторник.

"За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома", - написал глава региона в своем телеграм-канале.