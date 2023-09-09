Путин и Собянин открывают движение по новым транспортным магистралям Москвы

Поезд на станции МЦД-4 "Площадь трех вокзалов" Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции принимает участие в открытии нескольких новых транспортных артерий столицы.

Церемония приурочена ко Дню города.

В субботу в столице запускается движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта).

Это продолжение "Северного обхода Одинцова" на участке от МКАД до "Москва-Сити". Проект реализовал консорциум инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций и УК "Лидер". РФПИ также привлек ряд международных суверенных фондов из стран Ближнего Востока и Азии.

Совокупная протяженность перегруженных участков автодорог в прилегающих районах в результате запуска движения по Северному дублеру Кутузовского проспекта сократится на 72 км, говорится в сообщении РФПИ. Проспект Багратиона с пропускной способностью более 45 тыс. автомобилей в сутки позволит улучшить транспортную доступность для более чем 700 тыс. человек, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

Эксплуатировать дорогу планируется на платной основе. Она оборудована безбарьерной системой взимания платы. Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров либо после проезда в приложении "Парковки России". Магистраль проложена с использованием методик для минимизации влияния транспорта на окружающую застройку.

Кроме того, в столице запускается движение по южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4.

Завершение строительства южного участка Московского скоростного диаметра позволит увеличить поток машин на МЦД до 460 тыс. машин в сутки, новая магистраль войдет в ТОП-3 по интенсивности движения. Создание МЦД завершает работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы - новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.

Что касается МЦД-4 "Калужско-Нижегородский", по которому сегодня открывается движение, то его протяженность составит 86 км с 37 остановками на момент запуска. Конечными станциями диаметра станут "Апрелевка" и "Железнодорожная".

Четвертый диаметр пройдет через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Важная особенность МЦД-4 - большое количество пересадочных станций, их будет 19 с десятками вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.