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В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы
Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Киржачском районе Владимирской области на территории воинской части на складе из-за пожара сдетонировали боеприпасы, сообщило Минобороны России.

Предварительной причиной пожара ведомство назвало нарушение требований безопасности при работе cо взрывчатыми материалами.

По предварительным данным никто не пострадал.

"По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника А.М.Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - информирует ведомство.

Пожар тушат штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.

Ранее вечером о взрыве в Киржачском районе сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. МЧС сообщило, что в районе введен режим ЧС. Объявлена эвакуация из населенных пунктов Барсово и Мирный, проинформировала администрация района.

МЧС Мирный Владимирская область Минобороны Барсово Киржачский район
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