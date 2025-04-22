В Киржачском районе после взрыва эвакуируют два населенных пункта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Киржачском районе Владимирской области после взрыва эвакуируют населенные пункты Барсово и Мирный, сообщает администрация района. Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

В МЧС сообщили, что на территории Киржачского района объявлена чрезвычайная ситуация.

"Воздержитесь от поездок в район", - говорится в сообщении.

Ранее 22 апреля губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы.