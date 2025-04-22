Во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов из-за детонации боеприпасов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил усилить группировку пожарных и спасателей в Киржачском районе Владимирской области, а также провести эвакуацию жителей в семи населенных пунктах, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"В Киржачском районе Владимирской области проводится эвакуация семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки", - говорится в сообщении.

В пяти школах и двух домах культуры развернуты пункты временного размещения. Администрация района также предоставила автобусы для перемещения граждан.

На базе Главного управления МЧС России открыт телефон горячей линии: 8(4922) 39-99-99.

Ранее сообщалось, что из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области объявлен режим ЧС. Населенные пункты Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва.

Минобороны РФ заявило, что взрыв на складе боеприпасов в воинской части на территории Владимирской области произошёл, по предварительным данным, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами, пострадавших нет.