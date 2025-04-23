В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали по подозрению в вербовке наемников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии задержана сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина, ее подозревают в вербовке наемников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Первомайского районного суда Бишкека Нурзина Мурзаева.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека ходатайство следователя Главного следственного управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии о применении меры пресечения в отношении Лапушкина и Секериной было удовлетворено. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года", - сказала Мурзаева.

По ее словам, задержанная в Оше Секерина ранее работала журналистом. Другой задержанный, Сергей Лапушкин, работал в пресс-службе мэрии этого города. Вместе с ними задержаны еще двое, личности которых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество" УК Киргизии.

Мурзаева сообщила, что задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Адвокат одного из задержанных сообщил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

УК Киргизии предусматривает за наемничество до 15 лет лишения свободы.