Поиск

В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали по подозрению в вербовке наемников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии задержана сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина, ее подозревают в вербовке наемников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Первомайского районного суда Бишкека Нурзина Мурзаева.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека ходатайство следователя Главного следственного управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии о применении меры пресечения в отношении Лапушкина и Секериной было удовлетворено. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года", - сказала Мурзаева.

По ее словам, задержанная в Оше Секерина ранее работала журналистом. Другой задержанный, Сергей Лапушкин, работал в пресс-службе мэрии этого города. Вместе с ними задержаны еще двое, личности которых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество" УК Киргизии.

Мурзаева сообщила, что задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Адвокат одного из задержанных сообщил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

УК Киргизии предусматривает за наемничество до 15 лет лишения свободы.

Бишкек Ош Киргизия Наталья Секерина Сергей Лапушкин Русский дом Первомайский районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о выдворении из РФ бывшего сотрудника молдавской спецслужбы

Почти 500 человек эвакуированы из зоны ЧС во Владимирской области

Приостановлена работа аэропортов Казани и Ульяновска

Российские военные сбили за ночь 11 беспилотников ВСУ над семью регионами РФ

Стенд-ап комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

Четыре человека пострадали при детонации боеприпасов на складе во Владимирской области

Что произошло за день: вторник, 22 апреля

Во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов из-за детонации боеприпасов

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе после взрыва эвакуируют два населенных пункта

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6239 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });