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Россотрудничество встревожено арестом сотрудницы Русского дома в Оше

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Представительство Россотрудничества в Киргизии заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома в Оше Натальи Секериной, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения.

"Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника", - отмечается в сообщении.

Представительство рассчитывает, что "следствие досконально разберется в сути вопроса".

В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

Как стало известно, 19 апреля Первомайский суд Бишкека арестовал до середины июня Секерину и еще несколько человек по подозрению в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях. Адвокат одного из задержанных сообщил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

Уголовный кодекс Киргизии предусматривает по статье о наемничестве до 15 лет лишения свободы.

Россотрудничество Первомайский суд Ош Бишкек Русский дом Наталья Секерина Киргизия
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